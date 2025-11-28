scorecardresearch
 
आज 28 नवंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले नौकरी में पाएंगे तरक्की, नए रिश्ते की कर पाएंगे शुरुआत

Aaj ka Meen Rashifal 28 November 2025, Pisces Horoscope Today: स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. कामकाज में संवेदनशीलता रहेंगी. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. ले

मीन - खर्च पर अंकुश बनाए रखने का समय है. निवेश की अधिकता से आर्थिक दबाव बढ़ेगा. विदेशी मामलों में सूझबूझ और सतर्कता बनाए रखें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. कामकाज में संवेदनशीलता रहेंगी. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाने और हरसंभव निभाने पर जोर देंगे. पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे. विविध मामलों में धैर्य दिखाएंगे. कार्य विस्तार की सोच रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक मामलों में धूर्त की संगति से बचें. व्यर्थ वादों व दिखावे में न आएं. कार्यों में जल्दबाजी बनी रहेगी. कारोबार के मामलों में सावधानी रखें. चर्चा वार्ता में स्पष्टता रखें. कामकाज विस्तार के मौके भुनाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक सामान्य रहेगी. विविध गतिविधियों में में धैर्य से काम लेंगे. आय संतुलित रहेगी. बजट बनाकर आगे बढ़ेंगे. क्षमता से अधिक खर्च होगा. लेनदेन में हड़बड़ी से बचें. नीति नियमों का पालन करेंगे.

प्रेम मैत्री- दिल की बात को कहने में संकोच बना रहेगा. चर्चा में सहजता रखें. लोगों का भरोसा बनाए रखें. संबंधियों को यथा योग्य सम्मान दें. भेंट संवाद में जल्दबाजी से बचें. रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के प्रयास बढ़ाएं. मित्रों एवं प्रियजनों की बात ध्यान से सुनें. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- जवाबदेह बने रहेंगे. भूलचूक स्वीकार करें. रुटीन संवारें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. मनोबल बना रहेगा. स्वयं पर ध्यान दें.

शुभ अंक : 1 3 6 और 9

शुभ रंग : लेमन कलर

आज का उपाय : देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. दबाव से बचें.

---- समाप्त ----
