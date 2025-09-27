scorecardresearch
 

आज 27 सितंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों की सेहत में होगा सुधार, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

Aaj ka Meen Rashifal 27 September 2025, Pisces Horoscope Today: लंबित योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.  वित्तीय पक्ष बेहतर होगा.  आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी.  सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा.  नीति नियम निरंतरता रखेंगे.

मीन - भाग्योदय के अवसर बढ़त पर बने रहेंगे.  लोगों से महत्वपूर्ण वार्ताएं आगे बढ़ाएंगे.  संपर्क संवाद में विवेक व बड़प्पन से काम लेंगे.  कामकाजी रुटीन बेहतर रखेंगे.  बड़प्पन बढ़ा रहेगा.  लाभ के अवसर बढ़ेंगे.  विविध परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी.  लंबित योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.  वित्तीय पक्ष बेहतर होगा.  आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी.  सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.  व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा.  नीति नियम निरंतरता रखेंगे. जनकल्याण के कार्यों से जुडेंगे.  पुण्यार्जन बढ़ेगा. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों का साथ समर्थन रहेगा.  सहजता से आगे बढ़ेंगे.  व्यावसायिक परिस्थितियां सकारात्मक होंगी.  अधिकांश मामलों में सफलता पाएंगे.  सामंजस्यता व सहकार बनाए रखेंगे.  स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. चर्चाओें में प्रभावी बने रहेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक प्रयास बल पाएंगे.  क्षमता से बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा.  वित्तीय जोखिम लेने का भाव रहेगा.  दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे.  अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे.  परिस्थितियां शुभकर बनी रहेंगी.  प्रभाव बढ़त पर बना हुआ रहेगा. 

प्रेम मैत्री- प्रिय की इच्छाओं को पूरा करेंगे.  रिश्ते संवारने की सोच रहेगी.  अन्य की भावनाओं का सम्मान करेंगे.  मन की बात कहने में सहज रहेंगे.  विनम्रता में वृद्धि होगी.  निजी विषयों पर फोकस रहेगा.  संबंध मजबूत होंगे.  मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी.  प्रेम स्नेह के प्रयास संवरेंगे.  परस्वर विश्वास को बल मिलेगा. 

स्वास्थ्य मनोबल- अड़चन अवरोध दूर होंगे.  स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.  कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे.  सरप्राइज मिलना संभव है.  मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. 

शुभ अंक : 3 6 8 और 9

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : देवी मां की विधिवत् पूजा वंदना साधना करें.  दुर्गासप्तशती का पाठ करें.  हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण रखें.  जनकार्य करें. 

---- समाप्त ----
