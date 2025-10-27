आज 27 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: आदरभाव बनाए रखेंगे, वरिष्ठ प्रभावित होंगे

मीन - शासन सत्ता के प्रयासों को बेहतर बनाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी. साहस और उत्साह बढ़त पर रहेगा. वित्तीय इच्छित परिणाम बनेंगे. कामकाजी अनुबंध पक्ष में बने रहेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. कला कौशल के प्रयासो में मदद बनी रहेगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. पैतृक विषयों को गति मिलेगी. पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे. असहजताएं स्वतः दूर होंगी. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. पद प्रभाव में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. प्रबंधकीय मामले गति लेंगे. बड़ी उपलब्धि बन सकती है. साख सहकार में वृद्धि होगी. सहजता से लक्ष्य हासिल करेंगे. लाभ संवार पाएगा.

धन संपत्ति- काय्रविस्तार पर जोर होगा. व्यावसायिक कार्योंं पर फोकस बढ़ाए रखेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. सफलता प्रतिशत बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- परिजनों से बनाकर चलेंगे. घर में परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सुधार होगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी. संवाद में मिठास रखेंगे. प्रेम संबंधों पर जोर देंगे. सुख संरक्षण का भाव बढ़ा रहेगा. आदरभाव बनाए रखेंगे. वरिष्ठ प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सुधार आएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. मनोबल ऊंचा होगा. सुविधाएं बढ़ेगी.

शुभ अंक : 1 2 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

