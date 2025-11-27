आज 27 नवंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले वाणी व्यवहार में सामंजस्य बढ़ाएं, लाभ का स्तर मिश्रित बना रहेगा

मीन - आय और खर्च की अधिकता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को लंच तक कर लेने की कोशिश बनाए रखें. लेनदेन में ढिलाई से लाभ प्रभावित हो सकते हैं. न्यायिक विषयों पर ध्यान देंगे. सहकर्मियों और पेशेवर सहयोगियों से सामंजस्य रखेंगे. रिश्तों में बड़प्पन बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक मामलों में जबावदेही बनाए रखें. प्रबंधन पर फोकस बढ़ाएं. दूर देश की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नियम पालन बढ़ाएं. व्यावसायिक प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में तेजी से काम लें. मामलों में देरी से उनके लंबित रहने की आशंका बढ़ सकती है. विभिन्न कार्यों में सूझबूझ रखें. लाभ का स्तर मिश्रित बना रहेगा. प्रलोभन में न आएं.

धन संपत्ति- लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. अनुबंधों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. सहकार की भावना रखें. कारोबारी स्थिति मिलीजुली रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. पेशेवरों का साथ बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में अपनी बात को मनवाने की जिद से बचें. रिश्तों में असहज स्थिति बनी रहेगी. प्रेम व स्नेह से काम लें. मन के मामलों में दबाव बढ़ सकता है. गरिमा गोपनीयता पर जोर रखेंगे. प्रियजनों को अनसुना करने से बचें. चर्चा में धैर्य रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार से बचें. वाणी व्यवहार में सामंजस्य बढ़ाएं. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. मनोबल ऊंचा रखें. रहन सहन बेहतर बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 9

शुभ रंग : हल्दी के समान

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. सजगता बढ़ाएं.

