आज 26 सितंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों का खर्च बढ़ सकता है, ये है आपका लकी अंक

मीन - जरूरी कार्यों को सजग गति से आगे बढ़ाते रहें. अपनों के साथ रिश्ते निभाने का प्रयास रखें. विविध मामलों में तथ्य गत स्पष्टता बढ़ाएं. ,सफलता प्रतिशत साधारण रहेगा. परिजन आत्मविश्वास बढ़ाने में मददगार होंगे. कामकाज में लापरवाही न दिखाएं. अन्य के प्रति क्षमा भाव बनाए रखें. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. अतिश्रम और दबाव में कार्य करने की स्थिति से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सूझबूझ और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाने का प्रयास रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न मामले अपेक्षित परिणाम देंगे. विविध विषय टल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. व्यवस्था के अनुरूप बने रहने का प्रयास करें. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. योजनाएं सामान्य रहेंगी.

धन संपत्ति- आर्थिक परिस्थितियां दबाव पूर्ण रह सकती हैं. लाभ प्रभावित रहेगा. बचत की तुलना में खर्च बढ़ा रह सकता है. संग्रह संरक्षण के प्रयासों पर जोर बढ़ाएं. जिम्मेदारों की सीख सलाह को अनदेखा न करें. भेंट में सतर्कता रखेंगे.

प्रेम मैत्री- रक्त संबंधियों का साथ साहस बनाए रखेगा. सूझबूझ व सहकार पर जोर बनाए रहें. समय लेकर भेंट के लिए जाएं. आदर सत्कार का भाव रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत संपर्कों में सजग रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं.

वास्थ्य मनोबल- चर्चा में सतर्कता रखें. भावनात्मक मजबूती बढ़ाएं. वाणी व्यवहार पर बल दें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. बड़प्पन बढ़ाएं. चर्चा में स्पष्ट रहें. मनोबल से काम लें.

शुभ अंक : 3 6 8 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. वस्त्राभूषण भेंट करें. विनम्रता बनाए रहें.

---- समाप्त ----