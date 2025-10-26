scorecardresearch
 

आज 26 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा और प्रभाव रखेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 26 October 2025, Pisces Horoscope Today: सभी जिम्मेदारी निभाएंगे. अधिकारियों से संपर्क बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. इच्छित सफलताएं बनी रहेंगी. तैयारी से आगे बढ़ेंगे.

pisces horoscope
pisces horoscope

मीन - शासन के प्रति सकारात्मक नजरिया बना रहेगा. सत्ता से बेहतर संबंध बनाए रखेंगे. प्रबंधन का सहयोग मिलेगा. पेशेवर मित्रों का साथ बना रहेगा. पारिवारिक कार्योंं को बल मिलेगा. आशंकाएं दूर होंगी. करियर कारोबार अच्छा रहेगा. महत्वपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. पैतृक कार्योंं में शामिल रहेंगे. सभी जिम्मेदारी निभाएंगे. अधिकारियों से संपर्क बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. इच्छित सफलताएं बनी रहेंगी. तैयारी से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में उछाल आएगा. लाभ की स्थिति बनी रहेगी. विभिन्न् योजनाओं में सक्रियता आएगी. अनुकूल वातावरण से उत्साहित बने रहेंगे. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक सफलता पाएंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन में उत्साह रहेगा. प्रबंधन के विषय गति लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी. रुके हुए मामलों में गति आएगी. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलां में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. समता संतुलन बनाए रखेंगे. अपनों के प्रति आदरभाव बढ़ाएंगे. सहयोग सहकार की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. सप्रियजन से भेंट होगी. चर्चां संवाद बेहतर रहेगा. भ्रमण पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- साख सम्मान बढ़ा रहेगा. तेजी से कार्य करेंगे. सहयोग समर्थन रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.
शुभ अंक : 1 3 और 9
शुभ रंग : आम्र समान
आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. व्यवस्था संवारें.

---- समाप्त ----
