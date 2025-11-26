scorecardresearch
 

आज 26 नवंबर 2025 मीन राशिफल: व्यापार में शुभता का संचार रहेगा, अपनों की खुशी बढ़ाएंगे

Aaj ka Meen Rashifal 26 November 2025, Pisces Horoscope Today: इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. विविध उपलब्धियां को बढ़ावा मिलेगा.

मीन - आर्थिक लाभ बेहतर बना रहेगा. वित्तीय स्थिति संवार पर बनी रहेगी. करियर कारोबार में विस्तार के अवसर बनेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ेगा. उत्साह व अनुशासन से कार्य करेंगे. उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. आय प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. कार्य व्यापार में तेजी दिखाएंगे. विविध कार्यों को गति देंगे. पेशेवर विषयों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. कार्य विस्तार पर जोर बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. विविध उपलब्धियां को बढ़ावा मिलेगा.

धन संपत्ति- योजनाओं को बेहतर ढंग से गति देंगे. कार्य व्यवसाय में उन्नति पर फोकस बना रहेगा. प्रबंधन बेहतर रहेगा. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. वित्तीय हित साधने में सफल होंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष मजबूत बना रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. भावनात्मक संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों को प्रभावित करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन रखेंगे.

शुभ अंक : 1 3 6

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. सहज रहें.

