आज 26 जनवरी 2026 मीन राशिफल: महत्वपूर्ण खरीदी में पहल बनाए रखेंगे, पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे

मीन - कुल परिवार के विषयों को उचित दिशा देंगे. सुख संवाद में बनाए रखेंगे. अपनों के आदर सम्मान को बनाए रखेंगे. मेहमानों का आगमन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. परिवार में समय देंगे. अपनों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. प्रबंधन को बल मिलेगा. सामाजिक मेलजोल की भावना बढ़ेगी. घरेलु मामलों में समय और ऊर्जा देंगे. खानपान का स्तर ऊंचा रहेगा. साज संवार पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. अपनों का साथ देंगे.

नौकरी व्यवसाय - वाणिज्यिक तेजी बनी रहेगी. साहसिक प्रयासों से सफलता बढ़ाएंगे. व्यवसायी अच्छा करेंगे. कामकाज में भेंटवार्ता में रुचि दिखाएंगे. आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक संवार बनी रहेगी. संग्रह संरक्षण के प्रयासों में वृदिध होगी. धनधान्य के प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण खरीदी में पहल बनाए रखेंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों में विश्वास बढ़ेगा. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सभी से तालमेल रखेंगें. परस्पर सुख सहकार बढ़ा रहेगा. स्मरणीय पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन बढ़ेगा. संरक्षण पर बल रखेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आदर सत्कार बढ़ाएं.

