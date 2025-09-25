आज 25 सितंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों की आय सामान्य रहेगी, ये है आपका लकी अंक

मीन - अपनों की खुशियों को बढ़ाएंगे. शुभचिंतकों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे. करीबियों व परिजनों से सलाह एवं सहयोग रखेंगो. जिम्मेदारों से संपर्क बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में संतुलन बढ़ाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. कुटुम्बियों का साथ सहयोग बना रहेगा. अपनो की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. मेहमानों की आवक बनी रहेगी. त्रव्यवहार में सहजता सजगता बढ़ाएं. आकस्मिक घटनाक्रम बना रह सकता है. सामंजस्य बनाकर चलें. अप्रत्याशितता बनी रहेगी. स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज न करें.

नौकरी व्यवसाय - आशंका से आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है. कामकाजी अवरोधों को दूर करें. धैर्य विवेक से कार्य व्यापार आगे बढ़ाएं. करियर कारोबार के प्रयास सामान्य रहेंगे. उद्योग वाणिज्य में जल्दबाजी न दिखाएं. अनुशासन बनाए रखें.

धन संपत्ति- विरोधियों से सजगता बनाए रहें. भेंटवार्ता में गंभीरता दिखाएं. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी. आय सामान्य रहेगी. आवश्यक सूचना मिल सकती है. मितभाषी बने रहें. पहल करने से बचें. सहनशील बने रहें.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में उतावली न दिखाएं. वाणी व्यवहार में मधुरता बनाए रखें. प्रियजनों से भेंट संभव है. अपनों के भ्रमपूर्ण वार्तालाप से बचें. सभी के प्रति स्नेह रखें. निजी विषयों में फोकस बढ़ाएंगे. साख सम्मान बने रहेंगे. कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ेगी. बड़़प्पन से आगे बढ़ेंगे. रक्त संबंधों में सुधार होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सबसे बना़कर चलें. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. जांच नियमित रखें. वचन एवं उत्साह बनाए रहें. मनोबल से काम लें. जिद व अहंकार से बचें.

शुभ अंक : 3 7 9

शुभ रंग : हल्का पीला

आज का उपाय : विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. अनजान से दूर रहें.

