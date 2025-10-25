आज 25 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले करियर कारोबार में लाभ पाएंगे, परिस्थितियों में सुधार करेंगे

मीन- भाग्य की कृपा से व्यावसायिक गतिविधियां में आगे बने रहेंगे. कामकाजी संकोच में कमी आएगी. वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहेंगे. सृजनात्मक प्रयास संवारेंगे. करियर कारोबार में लाभ एवं प्रभाव बढ़ेगा. भेंट मुलाकात में बेहतर बने रहेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. उच्च शिक्षा के मामले पक्ष में रहेंगे. धर्म और आस्था को बढ़ावा मिलेगा. भाग्य बढ़त पर बना रहेगा. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. कार्ययोजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. कार्य व्यापार में उछाल आएगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में उछाल की स्थिति रहेगी. परिस्थितियां सुधार करेंगे. साज संवार पर बनी रहेंगी. कार्यक्षेत्र में पेशेवरों के प्रदर्शन से जुड़ीं कमियां दूर होंगी. कारोबार संबंधी लंबित मामले गति पाएंगे. नवीन शुरूआत कर सकते हैं.

धन संपत्ति- सबके साथ से वित्तीय मामले संवरेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. व्यवस्थित कार्य करेंगे. व्रत संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां में सकारात्मक बढ़ेगी. आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा. अवरोध स्वतः दूर होंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में स्नेह बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामले प्रभावी बने रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. मन के मामले संवार पर बने रहेंगे. प्रेम संबंधो में सुधार होगा. विभिन्न मामलों में गति आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहयोग सहकार का भाव बनाए रखेंगे. शिक्षा संवरेंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक : 3 6 7 और 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान व प्रयोग करें. धर्मक्षेत्र जाएं.

---- समाप्त ----