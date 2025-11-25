आज 25 नवंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों की पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी, भावनात्मक मामलों में बेहतर रहेंगे

मीन - विभिन्न कार्यों में उत्साह बना रहेगा. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. लक्ष्यों को तेजी से पूरा करेंगे. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. उद्योग व्यापार में शुभता बढ़ेगी. लाभ पर फोकस रखेंगे. पेशेवर कार्यों को पूरा करेंगे. लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी. करियर व्यापार को मजबूती मिलेगी. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. मामले सकारात्मक बने रहेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेगा. अपनों से सामंजस्य रखेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. विभिन्न विषय पक्ष में रहेंगे. प्रबंधन संवरेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय - कार्यक्षेत्र में सोच बड़ी बनाए रखेंगे. सभी मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवर कार्यों से जु़डेंगे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाविता रहेगी. करियर व्यापार को गति देंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष संवार पाएगा. जोखिम लेने का भाव बढ़ेगा. विविध मामलेे पक्ष में रहेंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. बड़ी सोच बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- संबंधों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में अनुकूलन रहेगा. भावनात्मक मामलों में बेहतर रहेंगे. प्रेम प्रदर्शन संवरेगा. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजनों को आकर्षक भेंट दे सकते हैं. मित्र सहयोगी रहेंगे. बात मजबूती से रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. श्रेष्ठ प्रस्ताव मिलेंगे. उच्च मनोबल रहेगा. महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ेंगी. स्वास्थ्य बेहतर होगा. अनुभव का लाभ लें. तेजी से कार्य करें.

Advertisement

शुभ अंक: 3 7 और 9

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. व्यवस्था पर फोकस रखें.

---- समाप्त ----