आज 24 सितंबर 2025 मीन राशिफल: प्रबंधन पर ध्यान दें, बजट से चलें

मीन - अनजान के साथ आवश्यक चर्चा ही करें. गरिमा गोपनीयता पर विशेष ध्यान दें. लोगों पर अतिभरोसा करने की आदत छोड़ें. रुटीन पर फोकस बनाए रखें. कामकाज में अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. संबंधियों का साथ समर्थन पाएंगे. धैर्य से अवरोधों का समाधान खोजेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. नियम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विनम्र बने रहेंगे. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचेंगे. विविध विषय पूर्ववत् बने रहेंगे. अपनों की बात की अनदेखी न करें.

नौकरी व्यवसाय- करियर साधारण बना रहेगा. व्यापार में जोखिम उठाने से बचें. पराक्रम दिखाने की जल्दबाजी न करें. परिस्थिति मिलीजुली रहेगी. नीतिगत विषयों में स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय में धैर्य बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिक विषयों में सफेदपोश से सजग रहें. अतार्किक व प्रलोभन भरे समझौते नहीं करें. जरूरी कार्यसूची बनाएं. प्रबंधन पर ध्यान दें. बजट से चलें. खोजपरक गतिविधियों पर जोर रखें. महत्वपूर्ण निर्णय लंबित रह सकते हैं.

प्रेम मैत्री- नए लोगों से स्पष्टता बनाए रखें. चर्चा संवाद में सहज दूरी रखें. वरिष्ठ के अनुभव का लाभ उठाएं. भावनात्मक मामलो में परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ें. आवेश में प्रतिक्रिया देने से बचें. सूचना मिल सकती है. वार्तालाप में सतर्कता रखें. प्रेम संबंधों में स्थिति सामान्य बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सावधानी के साथ आगे बढ़ें. शारीरिक गतिविधियां में सावधानी बरतें. स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें. अतिश्रम न करें. मनोबल व सामंजस्य रखें.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : देवी मां चंद्रघंटा की पूजा वंदना साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें समझें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. सहनशीलता बढ़ाएं.

