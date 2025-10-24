scorecardresearch
 

आज 24 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, वाणिज्यिक प्रयासों में सफल होंगे

Aaj ka Meen Rashifal 24 October 2025, Pisces Horoscope Today: करियर व्यवसाय में निरंतरता रखेंगे. परस्पर मदद की भावना रखेंगे. सामाजिक उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. वातावरण में अनुकूलन बना रहेगा. विविध विषयों में तेजी बनाए रखेंगे.

मीन - भाग्य की कृपा से कार्य बनेंगे. घर परिवार में सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. अनुभवियों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. सबका साथ और सहयोग बना रहेगा. करियर व्यवसाय में निरंतरता रखेंगे. परस्पर मदद की भावना रखेंगे. सामाजिक उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. वातावरण में अनुकूलन बना रहेगा. विविध विषयों में तेजी बनाए रखेंगे. सहकारिता में रुचि रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. संपर्क का दायरा बड़ा होगा. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. जन सरोकारों से जुड़ाव बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- साहसिक प्रयास बढ़ाएंगे. संबंधों में सुधार आएगा. सबको जोड़े रखेंगे. संकोच दूर होगा. करियर व्यापार में रुचि दिखाएंगे. पेशेवरों से सामंजस्य रखेंगे. कार्यस्थल पर समय देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. कार्यविस्तार पर जोर रहेगा. वांछित लाभ संभव है. लंबित विषयों को गति देंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सफल होंगे. जिम्मेदारों के साथ बढ़ेगा. भेंटवार्ता में अच्छा करेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. बंधु बांधवों से भेंट होगी. मेहमानों का आना बना रहेगा. हर्ष आनंद का वातावरण बढ़ेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सतर्कता से कार्य करेंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ अच्छा रहेगा. सामंजस्यता बनी रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : लाल गुड़हल के समान

आज का उपाय : देवी मां की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी दान दें. पुण्य अर्जित करें.

