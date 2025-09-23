scorecardresearch
 

आज 23 सितंबर 2025 मीन राशिफल: जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, शुभ प्रस्ताव मिलेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 23 September 2025, Pisces Horoscope Today: औद्योगिक प्रयासों सकारात्मकता बढ़ेगी. व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. साझा मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

pisces horoscope
मीन - साझा व्यापार एवं सहकारितपूर्ण व्यवहार पर फोकस बढ़ाएंगे. खानपान में संतुलन रखेंगे. पेशेवर हलचल बढ़ेगी. टीम वर्क की मदद से सफलता प्रतिशत संवारेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. योजनाओं पर फोकस रखेंगे. स्वजनों का सानिध्य बढ़ाएं. प्रबंधन प्रशासन संवरेगा. इच्छित परिणाम पाएंगे. औद्योगिक प्रयासों सकारात्मकता बढ़ेगी. व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. साझा मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. संबंधों को भुनाएंगे. लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों में सफलता बनी रहेगी. साझा भावना बलवती रहेगी. पेशेवर विषयों में मजबूती रहेगी. परिणाम पक्ष में बनेंगे. कामकाज में सबको साथ लेकर चलेंगे. बड़ी उपलब्धियां पाएंगे.

धन संपत्ति- भूमि भवन के मामले सधेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. धन संपत्ति में बढ़त रहेगी. साझीदारी के प्रयासों को गति देंगे. नेतृत्व क्षमता का लाभ उठाएंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक रिश्ते संवरेंगे. सहयोगी पक्ष मजबूत रहेगा. मेलजोल में रुचि बढ़ेगी. करीबियों के साथ सुखद पल बिताएंगे. घर में सुख बढे़गा. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बना रहेगा. श्रेष्ठ प्रस्ताव मिलेंगे. गोपनीयता पर जोर रखेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. करीबी का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संबंधों पर फोकस रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. साहस से काम लेंगे. मनोबल बना रहेगा. तेजी दिखाएंगे. लापरवाही से बचें. संवाद संवारें. सात्विक रहें.

शुभ अंक : 3 6 और 9
शुभ रंग : गोल्डन
आज का उपाय : नवरात्रि के द्वितीय दिवस देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें. ध्यान साधना व्रत संकल्पों को बनाए रखें. अन्य की हेल्प करें.

