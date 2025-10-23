आज 23 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों का दिन बीतेगा अच्छा, लेनदेन में दिखाएंगे सक्रियता

मीन - सेहत के मामलों में लापरवाीन न करेंगे. संकेतों पर ध्यान दें. व्यवस्था संवारने का प्रयास बनाए रहेंगे. पेशेवरों के लिए मिश्रित स्थिति रहेगी. जिद व जल्दबाजी में आकर निर्णय लेने से बचें. दिखावे व बड़बोलेपन की आदत छोड़ें. सोच विचारकर फैसले लें. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा. रुटीन संवारेंगे. संकोच बना रहेगा. व्यवस्थागत फोकस बढ़त पर रहेगा. विभिन्न प्रयास सहज बनाए रहें. धैर्यपूर्वक रिश्ते निभाएंगे. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखें.



नौकरी व्यवसाय- निरंतरता आ सकती है. दबाव में समझौता न करें. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. नीति नियमों पर भरोसा रखेंगे. अप्रत्याशितता बनी रहेगी. कारोबार सामान्य बना रहेगा. जिद व अहंकार में न आएं.

धन संपत्ति- अनुबंधों को पूरा करें. विविध का प्रयास बनाए रखें. व्यवसाय बेहतर बना रहेगा. निरंतरता नियंत्रण बढ़ाएंगे. नीतिनियमों का पालन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक लेनदेन में संतुलन रखेंगे. सामंजस्य से आगे बढें.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में रुटीन बेहतर बनाएं. बड़प्पन की भावना रखें. अनुभवियों की सलाह से आगे बढ़ें. संबंधों का सम्मान करें. निम्न बातों को अनदेखा करें. परिजनों से बनाकर चलें. स्वार्थ संकीर्णता से बचेंगे. नकारात्मक विचरों का त्याग करें. अपनों की सलाह मानें.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेतकों के प्रति सजग रहें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. आलस्य पर अंकुश रखें. लापरवाही न बरतें. अपनों की सहायता पाएंगे.

शुभ अंक: 2 3 5

शुभ रंग: लेमन

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. बंधुत्व बढ़ाएं. नियम रखें.

