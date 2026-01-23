आज 23 जनवरी 2026 मीन राशिफल: खर्च निवेश पर जोर रहेगा, सुनी बातों पर ध्यान न दें

मीन - कामकाज में सतर्कता से आगे बढ़ने का समय है.वादविवाद में न पड़ें.व्यवस्था व अनुशासन बनाए रहें.विनय विवेक बनाए रखेंगे.हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं.सूझबूझ से सम्हलकर आगे बढ़ने का समय है.रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे.नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे.आवश्यक विनम्रता बनाए रहें.पेशेवर मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे.व्यवसायिक गलतियां करने से बचें.आर्थिक कार्योंं को गति दे पाएंगे.भेंटवार्ता में सहज रहेंगे.रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक पक्ष सामान्य रहेगा.लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ाए रखें.पेशेवर कार्योंं में व्यस्तता रहेगी.विदेशी कार्य बनेंगे.विविध विषयों में सहजता बनाए रखेंगे.नियमों की अनदेखी न करें.

धन संपत्ति- बजट पर फोकस बढ़ाएं.विपक्षियों से सावधान रहें.लीगल मामलों में सजग रहें.पहल से बचें.पेशेवर विषयों में दबाव बना रह सकता है.खर्च निवेश पर जोर रहेगा.सुनी बातों पर ध्यान न दें.

प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों का ख्याल रखेंगे.अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे.भावनात्मक प्रयासों में सहज रहेंगे.मित्रों संग सक्रियता और संवाद बनाए रखें.प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी.करीबियों को उपहार देंगे.मन के मामलों में सकारात्मकता बनाए रखेंगे.अन्य के दोषों को अनदेखा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुपालन बढ़ाएंगे.योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे.रहन-सहन सामान्य रहेगा.जरूरी बात ध्यान से सुनेंगे.भावावेश में निर्णय नहीं लेंगे.

शुभ अंक : 3 6 7

शुभ रंग : लेमन कलर

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न बांटें.नम्रता रखें.

---- समाप्त ----