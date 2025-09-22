आज 22 सितंबर 2025 मीन राशिफल: नवरात्र के पहले दिन मीन राशि वाले सूझबूझ से आगे बढ़ें, ये है आपका लकी अंक

मीन - साझा कार्यों को गति देंगे. लक्ष्य पूरा करने की कोशिश बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बना रहेगा. उद्योग कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. साझीदारी से संबंधित गतिविधियों में रुचि रखेंगे. बड़प्पन का भाव बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को समय पर पूरा करने की सोच बनाए रखेंगे. लंबित मामले गति लेंगे. सकारात्मकता बढे़गी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रहेंगे. जरूरी विषयों में अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में तैयारी बनी रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ेगी. भेंटवार्ता में धैर्य दिखाएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. सामंजस्य से कार्य साधेंगे.

धन संपत्ति - कार्यव्यवस्था में भरोसा बनाए रखेंगे. सभी का सहयोग पाएंगे. अनुबंधों में प्रभावी बने रहेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों की सीख सलाह सुनेंगे. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा.

प्रेम मैत्री- अपरिचित लोगों से तोलमोल कर बात कहेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. घर के लोगों से जरूरी बात कह पाएंगे. करीबियों की सीख सलाह पर ध्यान देंगे. रिश्तों में मान सम्मान बनाए रखेंगे. गरिमा गोपनीयता बनाए रहेंगे. अनावश्यक भावुकता से बचेंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ बना रहेगा. सक्रियता व विवेक बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यवहार में सहज रहेंगे. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. खानपान में सात्विक रहें.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : ऑरेंज

आज का उपाय : नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं. मीठे रसीले पदार्थां का वितरण करें. दान बढ़ाएं.

