आज 22 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले स्मार्ट वर्किंग पर देंगे जोर, गोवर्धन पूजा के दिन करें हरि वस्तुओं का दान

Aaj ka Meen Rashifal 22 October 2025, Pisces Horoscope Today: साझा पक्ष बेहतर होगा. सत्ता शासन से संबंधी अवसरों को भुनाने की सोच होगी. प्रबंधन व व्यवस्था पर ध्यान देंगे. कार्य व्यापार मध्यम रहेगा. लेनदेन में नियम पालन बनाए रखें.

मीन - महत्वपूर्ण गतिविधियों में ढिलाई व लापरवाही न दिखाएं. समय पर लक्ष्य पाने का प्रयास करें. निजी कार्या में कार्यों में सक्रियता रहेगी. व्यवस्था से संबंधित विषयों के बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. साझा पक्ष बेहतर होगा. सत्ता शासन से संबंधी अवसरों को भुनाने की सोच होगी. प्रबंधन व व्यवस्था पर ध्यान देंगे. कार्य व्यापार मध्यम रहेगा. लेनदेन में नियम पालन बनाए रखें. अतिश्रम और दबाव में कार्य करने से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सूझबूझ और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. अधिकारियों को नजरअंदाज न करें. सबका साथ सहयोग रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित होंगे. विभिन्न मामले लंबित बने रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मिश्रित रहेगा. विविध विषयों में ढिलाई न दिखाएं. परिस्थितियां प्रभावित रह सकती हैं. खर्च बढ़ा रह सकता है. संग्रह पर जोर बढ़ाएं. सीख सलाह को अनदेखा न करें. भेंट में सावधान रहें.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों का कहना सुनें. शुभचिंतकों की अनदेखी से बचें. सहजता व सूझबूझ से संबंध मधुर बनाए रहें. समय पर भेंट करें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत संपर्कों में सजग रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार पर फोकस बनाए रखें. सेहत के प्रति सजगता बनाए रहें. व्यवस्था व बड़प्पन बढ़ाएं. चर्चा में स्पष्ट रहें. मनोबल से काम लें.

शुभ अंक : 3 और 6

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : भगवान गोवर्धन और गणेशजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान करें. विनम्र रहें.

