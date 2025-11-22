scorecardresearch
 

Feedback

आज 22 नवंबर 2025 मीन राशिफल: पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेंगे, विविध अवसर उत्साहित रखेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 22 November 2025, Pisces Horoscope Today: लाभ और प्रभाव पर बल देंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. आय के स्त्रोत निर्मित होंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेंगे. विविध अवसर उत्साहित रखेंगे.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन - भाग्य से महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ेंगी. दीर्घकालिक प्रयासों को गति देंगे. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आस्था भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. अनुशासन और निंरतरता पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां बढ़ेंगी. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. धर्म कार्यों में रुचि लेंगे. धार्मिक एवं मनोरंजक यात्रा हो सकती है. बड़प्पन बनाए रखेंगे. अवरोध दूर होंगे.

नौकरी व्यवसाय- निसंकोच महत्वपूर्ण कार्यों को संवार पर बनाए रखेंगे. इच्छित लक्ष्यों को पाएंगे. पेशेवर कार्यों में प्रभावशाली रहेंगे. कार्य विस्तार पर बल बना रहेगा. सभी से संपर्क संवाद बेहतर रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. लाभ और प्रभाव पर बल देंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. आय के स्त्रोत निर्मित होंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेंगे. विविध अवसर उत्साहित रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

उधार के लेन-देन से बचेंगे, लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा 
करियर के क्षेत्र में लाभ होगा, परिवार में सुख बढ़ेगा 
मीन राशि वालों के उन्नतिपथ पर बढ़ते रहेंगे, सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे 
मीन: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, अपने समय का पूरा उपयोग करें 
Significant opportunity and financial gain for Pisces promising a better day
मीन राशि के लिए महत्वपूर्ण अवसर और धन लाभ के योग  

प्रेम मैत्री- सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. परिवार के लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों पर भरोसा बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. प्रेम संवार पाएगा. सुखद पल साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहयोग सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. तार्किकता पर जोर देंगे. उच्चशिक्षा में रुचि बढ़ेगी. नीति नियम रखेंगे. विनम्र रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 3 6 और 8

शुभ रंग: पीतवर्ण

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें. तीर्थ यात्रा पर जाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement