आज 21 सितंबर 2025 मीन राशिफल: स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें, सूर्य ग्रहण के दौरान सूझबूझ से आगे बढ़ें

मीन - पेशेवर अपेक्षा से अच्छा करेंगे.चर्चा संवाद में सजगता बढ़ाएंगे.परिश्रम से परिणाम पाएंगे.आवश्यक मामले गति लेंगे.स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे.नीति नियमों की अनेदखी नहीं करें. अनुशासन पर जोर रखें.कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी.निजी विषयों में रुचि लेंगे.जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा.कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.लेनदेन मेंं सावधानी बरतें.वार्ताएं सफल होंगी.विभिन्न मामलों में रुटनी बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सेवा व्यवसाय क्षेत्र को बढ़ावा देंगे.करियर कारोबार में दिखावे में न आएं.अतिउत्साह से बचें.करियर व्यापार सामान्य रहेगा.तार्किक गतिविधियां बढ़ेंगी.मामले लंबित रहने की आशंका है.

धन संपत्ति- वित्तीय सजगता रखें.निरंतरता व तर्कशीलता बनाए रहें.उधार के लेनदेन में न पडें.बड़ों से तालमेल रखें.सूझबूझ से आगे बढ़ें.परिश्रम का भाव बना रहेगा.स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- जरूरी बात कहने में हिचक बनी रहेगी.दूसरों का भरोसा बनाए रखेंगे.रिश्तों में सहजता रहेगी.मित्रों का साथ रहेगा.संबंधों को मजबूती मिलेगी.संबंध निभाएंगे.सहयोग व बड़प्पन रखेंगे.प्रिय की भावनाओं का आदर करेंगे.भेंट संवाद में अतिउत्साह से बचेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबसे तालमेल रहेगा.अन्य पर शीघ्र भरोसा करने से बचेंगे.गंभीर विषयां में रुचि रहेगी.कर्मठता रखेंगे.सेहत पर ध्यान देंगे.मनोबल बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : ऑरेंज

आज का उपाय : सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें.भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.कर्मठता बढ़ाएं.

