आज 21 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: आवेश में न आएं, स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं

Aaj ka Meen Rashifal 21 October 2025, Pisces Horoscope Today: परिजनों से बना़कर चलें. संवाद वार्ता में गंभीरता दिखाएं. सहनशीलता बनाए रहें. परिजनों और जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें.वाणी व्यवहार का संतुलन बढ़ाएं.

pisces horoscope
मीन - भावुक परिस्थितियों में सहजता बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से जगह बनाएंगे. मित्रों का साथ सहयोग बना रहेगा. धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. सकारात्मकता पर बल बनाए रखें. वाणी व्यवहार में सहजता सजगता बढ़ाएं. कार्यव्यवस्था में विश्वास बनाए रखें. स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज न करें. परिजनों से बना़कर चलें. संवाद वार्ता में गंभीरता दिखाएं. सहनशीलता बनाए रहें. परिजनों और जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. वाणी व्यवहार का संतुलन बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में गंभीरता बनाए रहें. अन्य की बातों व अफवाहों को अनदेखा करें. स्वयं पर ध्यान दें. आवेश में न आएं. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. करियर व्यापार पर जोर रखें. लंबित मामलों में उतावली न दिखाएं.

धन संपत्ति- जोखिम उठाने से बचेंगे. विविध कार्योंं को गति देंगे. जरूरी सूचना मिलना संभव है. पहल करने से बचेंगे. अनुशासन व सजगता बनाए रहें.  खर्च पर अंकुश रखना कठिन होगा. आर्थिक प्रयास साधारण रहेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के प्रस्तावों का सम्मान करेंगे. साख सम्मान बनाए रहेंगे. कार्यव्यवस्था पर जोर रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यवहार में मधुरता रहेगी. प्रियजनों से भेंट होगी. सभी के प्रति स्नेह रखेंगे. अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. चहुंओर फोकस बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता रखेंगे. भेंट संवाद में सरल रहेंगे. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. वचन निभाएं. उत्साह बनाए रहेंगे. मनोबल से काम लेंगे. सामंजस्यता रखेंगे.
शुभ अंक : 3 4 6 और 9

शुभ रंग : ताम्र समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनजान से दूर रहें.

