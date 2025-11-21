scorecardresearch
 

Feedback

आज 21 नवंबर 2025 मीन राशिफल: उधार के लेन-देन से बचेंगे, लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा

Aaj ka Meen Rashifal 21 November 2025, Pisces Horoscope Today: विभिन्न मामलों तेजी लाएंगे. पेशेवरों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. लिखापढ़ी में पक्के रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. पेशेवर संबंध संवारेंगे.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन- भाग्य की बुलंदी बनी रहेगी. चहुंओर अनुकूलन का लाभ उठाएंगे. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. व्यक्तिगत प्रयासों को गति देंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करेंगे. शि़क्षा व प्रशिक्षण में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं को गति देेंगे. आस्था और विश्वास से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. करियर व्यापार बेहतर होग. धार्मिक व मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे. कामकाज की गति बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार उत्साह दिखाएंगे. विभिन्न मामलों तेजी लाएंगे. पेशेवरों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. लिखापढ़ी में पक्के रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. पेशेवर संबंध संवारेंगे.

धन संपत्ति- लाभ में तेज वृद्धि होगी. व्यावसायिक क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले बनेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. नए स्त्रोत खुलेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशि वालों के उन्नतिपथ पर बढ़ते रहेंगे, सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे 
मीन: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, अपने समय का पूरा उपयोग करें 
Significant opportunity and financial gain for Pisces promising a better day
मीन राशि के लिए महत्वपूर्ण अवसर और धन लाभ के योग  
मीन: योजना बना कर काम करना होगा, अपने खर्चों को कंट्रोल करें 
जल्दबाजी से बचें, मिलेंगी जरूरी सूचनाएं 

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों को सर्वाधिक महत्व देंगे. अपनों से किया वादा पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों में सफलता पाएंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. मित्रों का साथ बना रहेगा. रिश्ते संवरंेगे. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में शुभता रहेगी. इच्छित संदेश प्राप्त होंगे. उत्साह और बड़प्पन बढ़ाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन रखेंगे. बड़ा सोचेंगे. स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा. मनोबल बेहतर होगा. साहस सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा ब़ढे़गी.

शुभ अंक: 3 6 और 9

Advertisement

शुभ रंग: सफेद चंदन

आज का उपाय:  देवी मां की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. पुण्यकार्य बढ़ाएं. धर्मयात्रा करें.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement