आज 21 जनवरी 2026 मीन राशिफल: व्यर्थ बातों अनदेखा करेंगे, अफवाह व प्रलोभन में न आएं

मीन- आय से अधिक खर्च के संकेत देने वाला समय है. विरोधियों की सक्रियता से दबावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. नीति नियम व अनुशासन बनाए रखें. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. कार्यों को स्पष्टता लाएंगे. बजट पर नियंत्रण रखेंगे. न्यायिक मामलों में चूक करने से बचेंगे. निवेश में रुचि बनाए रखेंगे. रिश्तों में चर्चा संवाद में सक्रियता दिखाएंगे. कामकाज पूर्ववत् बना रहेगा. दूर देश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. बड़ों का सहयोग रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामलों में अतिउत्साह में न आएं. विपक्ष से सतर्कता बनाए रहें. योजना के अनुसार कार्य करें. पेशेवर मामलों में सहज रहेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. सजगता बनाए रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मिश्रित बना रहेगा. लेनदेन में संतुलन बनाए रखें. पेपरवर्क पर जोर होगा. बजट पर ध्यान देंगे. ठगी के शिकार होने से बचें. व्यर्थ बातों अनदेखा करेंगे. अफवाह व प्रलोभन में न आएं.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए रखें. चर्चा में उतावलापन न दिखाएं. भावनात्मक मामलों सबकी खुशी का ख्याल रखें. रिश्तेदारों से भेंट हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. चर्चा संवाद अवसर बने रहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालें. बहस विवाद से बचें. मन की बात कहने में संकोच होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था व प्रबंधन बढ़ाएं. विनम्रता रखें. लक्ष्य पर ध्यान दें. आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं. तैयारी से आगे बढ़ें. मनोबल रखें.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : सिद्धीविनायक गौरीपुत्र भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. दिखावा न करें.

