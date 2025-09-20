आज 20 सितंबर 2025 मीन राशिफल: समय पर कार्य करें, निवेश व खर्च बढ़ेगा

मीन - आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. विविध विषयों में निरंतरता व अनुशासन रखेंगे. कारोबारी अवसरों को भुनाने पर जोर दें. करियर व्यापार को मेहनत और लगन से मजबूत रखेंगे. व्यापार की गति बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा एवं सेवाक्षेत्र से जुड़े जन बेहतर प्रदर्शन करेंगे. निजीजीवन में सफलता पाएंगे. नियम अनुशासन पर जोर रखेंगे. रुटीन और निरंतरता पर ध्यान देंगे. लिखापढ़ी के कार्योंं में सतर्कता बरतेंगे. ठगों से बचाव रखेंगे. व्यापार में स्थिति मजबूत रखेंगे. उच्च प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. उधार न करें. पेशेवर प्रयासों को बनाए रखें. कामकाजी संबंधों को मजबूती मिलेगी. व्यवसायिक विषयों में गति आएगी. आवश्यक कार्योंं में सहजता बनाए रखें. समय पर कार्य करें.

धन संपत्ति- निवेश व खर्च बढ़ेगा. प्रबंधन पर बलबना रहेगा. समकक्षों को साथ लेकर चलेंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. श्रमशीलता में वृद्धि होगी. लेनदेन में सतर्कता बढ़ाएंगे. सकारात्मक प्रबंधन से उत्साहित रहेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों की बातों में धैर्य दिखाएंगे. अपनों को अनदेखा न करें. गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती बनी रहेगी. रिश्तेदारों के साथ सहयोग से सुख बढ़ेगा. मन के मामलों में सहजता से आगे बढ़ें. साथ समर्थन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अधिक वनज उठाने से बचें. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. सहयोग की भावना रखें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. समस्याएं उभर सकती हैं.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 3 6 8 और 9

शुभ रंग : क्रीम

आज का उपाय : पितरों को विधिवत् अर्घ्य प्रदान करें. स्मृति भोज में योग्यजनों को आमंत्रित करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.सजग रहें.

---- समाप्त ----