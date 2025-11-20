आज 20 नवंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों के उन्नतिपथ पर बढ़ते रहेंगे, सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे

मीन - भाग्य की प्रबलता से चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. वाणिज्यिक कार्य व्यापार में सफलता पाएंगे. करीबिवयों की खुशी बढ़ाएंगे. सभी का साथ और समर्थन बना रहेगा. कार्यव्यवस्था पर बल देंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. विभिन्न मामलों में अनुकूलता रहेगी. सभी का साथ समर्थन बना रहेगा. बड़ी सोच रखेंगे. अवरोध दूर होंगे. मित्र और करीबी सहयोगी रहेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. आध्यात्मिक विषयां में रुचि रखेंगे. पेशेवर शिक्षा पर जोर रहेगा. आपसी विश्वास से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक विषय गति लेंगे. करियर व्यापार में वृद्धि बनी रहेगी. विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवरता अपनाएंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण कार्यों पर जोर देंगे. उन्नतिपथ पर बढ़ते रहेंगे. लंबित योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. सबके साथ समर्थन से आगे बढ़ेंगे. दीर्घकालीन लक्ष्यों को साधेंगे. लाभ बढ़ाने में सफल होंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों संग भेंट मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे. भेंटवार्ता के प्रभावशाली रहेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रहेगा. व्यक्तिगत गतिविधियों में रुचि लेंगे. स्वजनों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. सभी से संबंध संवार पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह से काम लेंगे. सहजता व विनम्रता रखेंगे. अनुकूलता बढ़ेगी. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. मनोबल ऊंचा बना रहेगा. हर्ष उत्साह से भरे रहेंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 6

शुभ रंग : हल्दी के समान

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पुण्यकार्य बढ़ाएं. धर्मयात्रा पर जाएं.

