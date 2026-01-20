आज 20 जनवरी 2026 मीन राशिफल: मीन वालों के परिवार में होगी अनबन, सेहत का रखें खास ख्याल

मीन - आर्थिक लाभ का प्रतिशत उम्मीद के अनुरूप रहेगा. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सूझबूझ और समन्वय से काम लेंगे. दूरदर्शिता बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय सकारात्मकता बढ़ेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. स्पर्धा में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विस्तार की सोच रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. आवश्यक कार्यों को तेजी दिखाएंगे. बड़प्पन रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. कार्यगति बढ़ाए रखेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. विभिन्न गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. कामकाज में अधिकाधिक समय देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ पर फोकस होगा. सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. रचनात्मक कार्या पर जोर रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. साहस बढ़ा हुआ रहेगा.

प्रेम मैत्री- मित्रों व शुभचिंतकों से भेंट होगी. भावनात्मक प्रदर्शन बेहतर रहेगा. रिश्तों को प्रभावपूर्ण बनाए रहेंगे. चर्चा संवाद के अवसर बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. स्वजनों में परस्पर सामंजस्य रहेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता व भव्यता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. व्यवहार में बेहतर रहेंगे. करीबियों से खुशी साझा करेंगे. बुद्धिबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 3, 9 और 9

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. फोकस रखें.

---- समाप्त ----