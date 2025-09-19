scorecardresearch
 

आज 19 सितंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले विभिन्न कार्यों में सहज रहेंगे, ये है आपका लकी अंक

Aaj ka Meen Rashifal 19 September 2025, Pisces Horoscope Today: कारोबारी जिम्मेदारियों को निभाएंगे. सफेदपोश ठगों से सजग रहें. विभिन्न कार्यों में सहज रहें. बहस विवाद से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें. आशंकाएं बनी रहेंगी.

मीन - मेहनत से उचित राह बनाए रखने का समय है. करियर कारोबार में साथी पर अतिभरोसास न करें. पेशेवर विषयों को हल करें. सतर्कता व सजगता से कार्य करें. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता दिखाएं. नीति नियम निरंतरता पर जोर दें. समय प्रबंधन से चलें. बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. पेशेवर कार्यों में स्पष्टता बढ़ाएं. नए लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें. जल्द प्रतिक्रिया न दें. तार्किकता पर जोर देंगे. भावुकता से बचेंगे. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. परिश्रम से आगे बढ़ते रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में स्मार्टनेस बढ़ाएं. कार्यगत अनुशासन रखें. अनुभवियों की सीख सलाह पर अमल बढ़ाएं. सेवाक्षेत्र से जुड़े व्यक्ति सहज रहेंगे. विरोधियों की सक्रियता बढ़ेगी. कार्य व्यापार में रुटीन संवारेंगे. प्रयोगों से बचेंगे.

धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत सहज बना हेगा. कारोबारी जिम्मेदारियों को निभाएंगे. सफेदपोश ठगों से सजग रहें. विभिन्न कार्यों में सहज रहें. बहस विवाद से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें. आशंकाएं बनी रहेंगी.

प्रेम मैत्री- रिश्तों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश बनाए रखेंगे. पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता बढ़ाएंगे. संबंधों में सरलता लाएंगे. समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. वार्ता के लिए समय निकालें. प्रेम एवं व्यवहार में संतुलन रखेंगे. प्रियजनों की बात सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बनाए रखें. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. श्रमशील रहेंगे. जल्द भरोसे में नहीं आएं. योग प्राणायाम बढ़ाएं. स्वास्थ्य से समझौता न करें.

शुभ अंक : 1 3 और 6

शुभ रंग : लेमन कलर

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. भ्रम से बचें.

