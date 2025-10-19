scorecardresearch
 

Feedback

आज 19 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: अनुभवियों से संपर्क रखेंगे, लोगों से भेंट में सतर्कता रखेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 19 October 2025, Pisces Horoscope Today: साझीदारी की भावना रखेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. अनुभवियों से संपर्क रखेंगे. लोगों से भेंट में सतर्कता रखेंगे.अनुबंधों में सावधानी रखेंगे.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन - आर्थिक लाभ में इच्छित वृद्धि संभव है. वाणिज्यिक प्रयासों में गति आएगी. सहयोग व सहकारिता बढ़ाने का भाव रहेगा. अवसर भुनाने में आगे रहेंगे. शुभ कार्योंं में वृद्धि होगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. अपनों में उचित जगह बनाएंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. साझीदारी की भावना रखेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. अनुभवियों से संपर्क रखेंगे. लोगों से भेंट में सतर्कता रखेंगे. अनुबंधों में सावधानी रखेंगे. पेशेवर चर्चा संवाद में प्रभाव बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय- रचनात्मक सोच रहेगी. उत्साह और विश्वास से कार्य पूरे करेंगे. लक्ष्य प्राप्ति पर जोर होगा. सफलता प्रतिशत सुधार पाएगा. कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. व्यापार में सामूहिक विषयों में रुचि लेंगे. योजना आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्त प्रबंधन को बल पाएगा. आर्थिक मजबूती मनोबल बढ़ाएगी. लाभ प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. विभिन्न मामलों में फोकस बढ़ाएंगे. विभिन्न प्रयासों में उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. शुभ कार्योंं में वृद्धि बनी रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ
सालों बाद इन संयोगों में मनेगी दिवाली, 3 राशियों की खुलने वाली है किस्मत 
मीन: अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी, मित्रों से मदद मिलेगी 
धनतेरस पर मीन राशि वालों का लाभ रहेगा अपेक्षित, करें ये खास उपाय 
कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, करियर के क्षेत्र में लाभ होगा 
बजट बढ़ सकता है, पेशेवर मामलों में गति आएगी 

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में पहल करेंगे. अपनों से उचित प्रस्ताव मिलेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. शुभता सौम्यता की भावना रहेगी. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में नही आएंगे. धैर्य व प्रेम बनाए रखेंगे. अन्य के प्रति समता की भावना बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका भरोसा जीतेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. कार्यगति अच्छी रहेगी. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल बना रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : भगवा
आज का उपाय : सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सक्रिय रहें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement