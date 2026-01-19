आज 19 जनवरी 2026 मीन राशिफल: लाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा, नीति नियमों का पालन करेंगे

मीन - वाणिज्यिक चुनौतियों को पूरा करने और भेंटवार्ता को सकारात्मक बनाए रखने में सफल होंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. आर्थिक लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे. करियर व्यापार में सक्रियता रखेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन बना रहेगा. अच्छे लाभ की संभावना रहेगी. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने में सफल रहेंगे. लक्ष्य साधने का प्रयास रखें. विभिन्न मामले संवार पर बने रहेंगे. करीबियों से खुशियां साझा करेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. प्रतिभा संवार पाएगी. प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. करियर में उचित परिणाम बनेंगे. कामकाज संवार पर रहेगा. व्यवसायिक कार्यों को गति देंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ के स्त्रोत बढ़ेंगे. कामकाज में तेजी करेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. रुके हुए मामलों में गति बनाएंगे. सहजता से कार्य पूरे करेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. नीति नियमों का पालन करेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से निजी संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. मित्रों के साथ भावनात्मक संवाद बढ़ेगा. प्रिय प्रसन्न होंगे. बात मजबूती से कह पाएंगे. सबके हितों का ख्याल रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. पारिवार में बड़प्पन बढ़ाएंगे. संबंधों में उत्साहित रहेंगे. परिजन सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्यगत अड़चन कम होगी. खानपान पर ध्यान देंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. सीख सलाह रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 3

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. जलाभिषेक करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सात्विकता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----