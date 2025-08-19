आज 19 अगस्त 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले रिश्तों में विनम्र रहेंगे, ये है आपका लकी कलर

मीन - व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. प्रबंधन उम्मीद से अच्छा रहेगा. सुविधाएं बढ़ाने में रुचि रहेगी. पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा. कार्यव्यवस्था को मजबूत रखेंगे. घर से करीबी बढ़ेगी. सुख सौख्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढेगा. सबके प्रति सम्मान का भाव रखें. तर्क बहस से बचें. बड़ी सोच बनाए रखें. सबको साथ लेकर चलें. विनम्रता बनाए रहें. नौकरी व्यवसाय बल पाएगा. योजनाएं रुटीन में आगे बढ़ेंगी. व्यावसायिक पक्ष संतुलित रहेगा.

धन संपत्ति- पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. करियर व्यवसाय में तेजी रखेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. बैंकिंग गतिविधियां में तेजी रहेगी. भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे. उपयोगी वस्तु क्रय कर सकते हैं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. उचित अवसर पर राय रखेंगे. अपनों के साथ वाद विवाद में नहीं उलझेंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे. समता संतुलन बढ़ाएंगे. शुभचिंतकों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- घर परिवार में आनंद बना रहेगा. सभी के प्रति आदर सत्कार बढ़ाएंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. भव्यता बढ़ाएं. चिंताओं से मुक्त रहें. व्यक्तित्व संवरेगा. निजी मामले सुखद बनेंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखेंगे. रिश्तों को प्रभावित न होने दें. आशंकाओं से मुक्त रहें.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनय बढ़ाएं.

