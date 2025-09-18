आज 18 सितंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले नवीन मामलों में तेजी से काम लेंगे, ये है आपका लकी कलर

मीन - मित्रों के साथ सुखद संवाद बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे करने की कोशिश होगी. प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थिति बनाए रहेंगे. बड़ों की बात को ध्यान से सुनेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेगे. निसंकोच कार्य करें. साहस से आगे बढ़ते रहें. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. परिजनों व परिचितों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे. काम पर फोकस रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. विविध उलझनें कम होंगी. उद्योग व्यापार में अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. प्रतिभा से जगह बनाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उछाल बना रहेगा. नवीन मामलों में तेजी से काम लेंगे. प्रशासन प्रबंधन को बल मिलेगा. वित्तीय प्रयासों में सक्रियता रहेगी. समकक्ष सहयोग देंगे. स्पष्टता बनाए रखेंगे. संपर्कां का लाभ मिलेगा.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में मिठास बढ़ेगी. निजी रिश्तों में उत्साहित बने रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले पक्ष में बनेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. सुखद पलों की निर्मिति होगी. खुशियों को साझा करेंगे. संबंधियों में भरोसा बना रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल को बल मिलेगा. प्रदर्शन संवारेंगे. बुद्धि से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : हल्का पीला

आज का उपाय : विधिवत् पितृपूजन कर अर्घ्य अर्पित करें. श्रद्धा भाव से योग्यजनों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. शिक्षा प्रशिक्षण बढ़ाएं.

---- समाप्त ----