scorecardresearch
 

Feedback

आज 18 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: धनतेरस पर मीन राशि वालों का लाभ रहेगा अपेक्षित, करें ये खास उपाय

Aaj ka Meen Rashifal 18 October 2025, Pisces Horoscope Today: निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में न आएं. क्षमाशीलता का भाव बनाए रहें. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन - सेवा संबंधी कार्यों में बेहतर बने रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. बजट से चलेगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. उपलब्धियां सामान्य रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में न आएं. क्षमाशीलता का भाव बनाए रहें. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. लाभ अपेक्षित रहेगा. कर्मठता से आगे बढ़ेंगे. कारोबार में सजगता दिखाएंगे. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. कामकाजी संबंधों में तालमेल रहेगा. पेशेवर मामलों में गति लाएंगे.

धन संपत्ति - वित्तीय पक्ष संवारने पर जोर होगा. कार्यव्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. तथ्यों पर जोर देंगे. आर्थिक कार्यों में उच्च परिणाम बनाए रखेंगे. नियम पालन बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, करियर के क्षेत्र में लाभ होगा 
बजट बढ़ सकता है, पेशेवर मामलों में गति आएगी 
धन की स्थिति में सुधार होगा, नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी 
मीन राशि वाले किसी के बहकावे में न आएं, आज के दिन करें इनकी पूजा 
नौकरी में उन्नति के रास्ते बनेंगे, शुभ रंग होाग नारंगी  

प्रेम मैत्री- करीबियों से चर्चा और संवाद में प्रभावी रहेंगे. रिश्तों में सहकार से आगे बढ़ेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदरभाव रखें. मन की बात कहने संकोच रहेगा. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. मनोबल उत्साह रखें. निरंतरता व परिश्रम पर जोर दें. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें. संकेतों के प्रति सजग रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग :  पीतवर्ण

आज का उपाय : महावीर भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नियमपालन रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement