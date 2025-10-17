scorecardresearch
 

आज 17 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: बजट बढ़ सकता है, पेशेवर मामलों में गति आएगी

Aaj ka Meen Rashifal 17 October 2025, Pisces Horoscope Today: स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा व कौशल से विभिन्न मामले पक्ष में बनाए रखेंगे.पेशेवर संबंधां को आगे बढ़ाएंगे.

मीन -  वाणिज्यिक गतिविधियों का लाभ उठाएंगे. साथीगणों व समकक्षों में सामंजस्यता बढ़ेगी. कामकाज में स्पष्टता बनाए रहें. समय प्रबंधन बेहतर बनाएं. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन रखें. भेंटवार्ता में नियंत्रण से काम लें. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा व कौशल से विभिन्न मामले पक्ष में बनाए रखेंगे. पेशेवर संबंधां को आगे बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में संतुलन व सामंजस्य पर जोर बढाएंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखें. मेहनत पर भरोसा रखेंगे. सेवा़़क्षेत्र में अच्छा करेंगे. कार्यक्षेत्र में मेहनत से परिणाम पाएंगे. नियम व तथ्यों पर जोर रखेंगे.

धन संपत्ति- व्यवस्थागत एवं योजनागत मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. चूक की स्थिति से बचें. आर्थिक खर्च व निवेश पर ध्यान दें. बजट बढ़ सकता है. पेशेवर मामलों में गति आएगी. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में उतावली न करें. रिश्ते संवार पाएंगे. मन के मामलों को संतुलित रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. प्रेम प्रसंगों में पहल से बचेंगे. अपनों का सम्मान रखें. अन्य भावनाओं का सम्मान करें. मन की बात कहने में धैर्य और विनम्रता अपनाएं. वार्ता में सावधानी बढ़ाए रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- अन्य की निंदा व आलोचना से बचें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें. रोग उभर सकते हैं. अतिउत्साह में न आएं. मनोबल बनाए रहें.

शुभ अंक :  3 6 8 और 9
शुभ रंग : क्रीम कलर
आज का उपाय : भक्तों की दुर्गमता को हरने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. समय पर कार्य करें.

