आज 17 अगस्त 2025 मीन राशिफल: लाभ में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी

मीन - संपर्क संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. सामाजिक स्तर पर बेहतर प्रबंधन क्षमता का भरपूर लाभ उठाएंगे. व्यावसायिक कार्यों को साधेंगे. व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पैतृक कार्यों में शामिल रहेंगे. सभी का सहयोग बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. पेशेवर संबंध संवरेंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. इच्छित सफलताएं बनी रहेंगी. तैयारी एवं कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. वरिष्ठों व मित्रों का साथ बना रहेगा. निजकार्यों को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- अनुकूल वातावरण बना रहेगा. मेलजोल बढ़ने से उत्साहित रहेंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. कारोबार अच्छा रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक सफलता पाएंगे. प्रबंधकीय प्रयास आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी. लंबित मामलों में गति आएगी. लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- साथियों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. मन से मजबूत रहेंगे. संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे. मित्रगण उत्साह बनाए रहेंगे. आदरभाव में वृद्धि होगी. सहयोग की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. चर्चां संवाद बेहतर रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- मान सम्मान का भाव बढ़ा रहेगा. पद प्रतिष्ठा पाएंगे. तेजी से कार्य करेंगे. सहयोग समर्थन रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 1 3 7 और 8

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. व्यवस्था बनाए रखें.

---- समाप्त ----