आज 16 नवंबर 2025 मीन राशिफल: प्रियजन प्रसन्न होंगे, चर्चा संवाद में आगे रहेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 16 November 2025, Pisces Horoscope Today: फोकस रखेंगे. जोखिम के कार्योंं को टालेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. उद्योग व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता का विकास होगा.

मीन - साझीदारों व परिवार के लोगों से शुभ सूचना मिलेगी. सहकारिता व अनुबंध बेहतर बनाए रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. सहज प्रयासों से इच्छित परिणाम बनेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता आएगी. सामूहिक कार्योंं में बेहतर करेंगे. भूमि भवन के विषयों में गति आएगी. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. लापरवाही से बचेंगे. फोकस रखेंगे. जोखिम के कार्योंं को टालेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. उद्योग व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता का विकास होगा.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न मोर्चां पर प्रभावशाली प्रदर्शन बनाए रहेंगे. उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. कारोबार बढ़त पर रहेगा. निसंकोच गति बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति - लाभ उम्मीद से बेहतर बना रहेगा. उद्योग व्यापार में सफलता पाएंगे. लाभ्ज्ञ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. साझा प्रयासों में पहल रखेंगे. वित्तीय मामलों में सहजता शुभता रहेगी. भूमि भवन के मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. अपनों का दिल धैर्य विश्वास से जीतेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. मन की बात कहेंगे. दाम्पत्य में मधुरता बढ़ेगी. परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. सहज और विनम्र रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. कार्यक्षमता का विकास होगा. सभी का सहयोग समर्थन जुटाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 7 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : सूर्य भगवान की पूजा उपासना करें. अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ बढ़ाएं. स्वर्ण आभूष्ण का दान व प्रयोग करें. अनुशासन रखें.

---- समाप्त ----
