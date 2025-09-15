scorecardresearch
 

आज 15 सितंबर 2025 मीन राशिफल: अपने काम से काम रखें, निजी सफलता उत्साहित रखेगीं

Aaj ka Meen Rashifal 15 September 2025, Pisces Horoscope Today: निजता को बढ़ावा देंगे. पारिवारिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. निजी कार्यों पर फोकस रहेगा. सुख संसाधन पर ध्यान देंगे. निजी कार्यों रुचि रहेगी.

pisces horoscope
मीन - घरेलु मामले साधारण बने रहेंगे. प्रबंधन कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत यात्राएं बढ़ेंगी. अपनों से भेंट की रूपरेखा बनाएंगे. विविध मामलों में संकीर्णता से बवें. आर्थिक मामलों में प्रभावशाली बने रहेंगे. प्रबंधन में सहजता बनाए रहेंगे. घर में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. बड़प्पन से सबका मन जीतेंगे. सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा. निजता को बढ़ावा देंगे. पारिवारिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. निजी कार्यों पर फोकस रहेगा. सुख संसाधन पर ध्यान देंगे. निजी कार्यों रुचि रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक विषय संतुलित रहेंगे. कार्यव्यवसाय में सक्रियता रखेंगे. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सूझबूझ व सामंजस्यता बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. कामकाज में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- प्रशासन से संबंधी पक्ष मजबूत रहेगा. योजनाओं को गति मिलेगी. पेशेवरों का साथ विश्वास बढ़ा रहेगा. पूर्वाग्रह में न आएं. आशंका मुक्त रहें. अपने काम से काम रखें. निजी सफलता उत्साहित रखेगीं.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के लोगों से करीबी रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में प्रभाव बनाए रहेंगे. विनम्रता बनाए रखें. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेल मुलाकात बढ़ेंगी. समर्पण सहयोग रखेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजन खुशी ब़ढ़ाएंगे. परिजनों से करीबी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य संबंधी जांच बढ़ाएं. खानपान नियमित बनाए रखें. रक्तचाप पर नियंत्रण रखें. वाणी व्यवहार अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक : 2 3 6

शुभ रंग : सुनहरा

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. जिद से बचें.

---- समाप्त ----
