आज 15 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले व्यापार में पाएंगे तेजी, आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे

Aaj ka Meen Rashifal 15 October 2025, Pisces Horoscope Today: आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था को मजबूत बनाए रखेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर सक्रियता दिखाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से उचित जगह बनाएंगे.

मीन - महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बनी रहेगी. आर्थिक प्रयासों में लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था को मजबूत बनाए रखेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर सक्रियता दिखाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से उचित जगह बनाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा. लोभ प्रलोभन से आने बचेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे. महत्व के कार्य गति पाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सहजता बनाए रहेंगे. आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. व्यापार में तेजी बनी रहेगी. विविध मामलों सक्रियता रखेंगे. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. पेशेवर अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय विषय गति लेंगे. आर्थिक मामलों में शुभता बनी रहेगी. करियर पर फोकस बनाए रखेंगे. लेनदेन पर नियंत्रण रहेगा. लिखापढ़ी में स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक पक्ष प्रभावशाली रहेगा. रुटीन संवारेंगे. बैंकिंग के मामले गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संवाद में प्रभावशाली रहेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. वचन निभाएं. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. बहस से बचें. भावनात्म प्रदर्शन पर अंकुश बढ़ाएंगे. मित्रता मजबूत बनर रहेगी. समकक्षों का साथ पाएंगे. मन के मामले सकारात्मक बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल में बेहतर बने रहेंगे. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. योग्यता से राह बनाने में आगे रहेंगे. बौद्धिक प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 7

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. वचन निभाएं.

