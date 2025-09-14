आज 14 सितंबर 2025 मीन राशिफल: कामकाजी यात्रा पर जा सकते हैं, लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा

मीन - भाईचारे को बढ़ावा देंगे.मजबूती से पद प्रभाव और प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे.साहस पराक्रम पर जोर होगा.संपर्क संवाद से राह सुगम बनाएंगे.वाणिज्यिक शुभता का लाभ मिलेगा.सामाजिक विषयों में तेजी बनाए रहेंगे.संपर्क संवाद से संबंधित गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.करीबियों में परस्पर का सहयोग का भाव रहेगा.कार्यक्षेत्र बड़ा होगा.बंधुओं से नजदीकी बढ़ेगी.स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी.चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे.महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर पर फोकस रखेंगे.आवश्यक कार्यों को सहजता से साधेंगे.परंपरागत तरीकों से कार्य व्यापार बढ़ाएंगे.वाणिज्यिक प्रयासों को संवरेंगे.कामकाजी यात्रा की संभावना बढ़ेगी.

धन संपत्ति- कार्यशैली आकर्षक रहेगी.आर्थिक पक्ष में मजबूती रहेगी.सहजता बनाए रहेंगे.पेशेवरों के भरोसे पर खरे उतरेंगे.लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा.रुटीन बनाए रखेंगे.बड़प्पन से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत रिश्तों को मधुर बना रहेंगे.संबंधों में परस्पर विश्वास बना रहेगा.सबको साथ लेकर चलें.मन की बात आगे बढ़ा पाएं.परिवार के लोगों के साथ चर्चा संवाद बढ़ेगा.मित्रों का सहयोग पाएंगे.जरूरी बात कहेंगे.परस्पर मिठास बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संस्कार बल पाएंगे.सभी प्रसन्न रहेंगे.सम्मान में वृद्धि होगी.उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.खानपान संवरेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : पितरों एवं सूर्यदेव को अर्घ्य दें.ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें.सूखे मेवों का प्रसाद बांटें.भेंटवार्ता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----