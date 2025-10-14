आज 14 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: संबंधों में मजबूती आएगी, साहस दिखाएंगे

मीन - मित्रों से भेंट मुलाकात स्मरणीय पलों को बढ़ाएगी. परिचितों के साथ यादें ताजा करेंगे. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. कला कौशल में संवार पर जोर रहेगा. प्रेम संबंधों में सफलता पाएंगे. सहकारिता एवं साझेदारी की भावना बढ़ी रहेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सहजता बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कामकाजी मामलों में खरे उतरेंगे. सूझबूझ से नियम बनाएंगे. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. परिस्थितियां मिश्रित बनी रहेंगी.

नौकरी व्यवसाय- प्रतियोगी पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. पेशेवर गतिविधियों में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. पे व्यवस्था मजबूत बनाएंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. करियर कारोबार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. शुभ समाचार साझा करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेने व वित्तीय लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. विभिन्न कार्य आगे बढ़ाएंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. पेशेवर वांछित जगह बनाए रखेंगे. विविध मामलों में सक्रियता आएगी.

प्रेम मैत्री- रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. वचन निभाने में आगे होंगे. प्रेम संबंध सकारात्मक रहेंगे. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक विषयों में अनुभवियों से सलाह लेंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ा रहेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगति तेज होगी. सूझबूझ से जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. खानपान पर संवार पाएगा. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सीख सलाह बनाए रखें.

---- समाप्त ----