आज 14 नवंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले लोभ लालच में अतार्किक निर्णय न लें, अवसर भुनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 14 November 2025, Pisces Horoscope Today: कार्य व्यापार में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक संबंधों को महत्व देंगे. कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे. बहकावे में न आएं. लोभ प्रलोभन से बचें. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएं. उधार न लें.

मीन - लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. समय प्रबंधन पर जोर बढ़ाएंगे. रुटीन कामकाज बनाए रखने की सोच रहेगी. लंच के बाद सफलता का प्रतिशत सुधार पाएगा. मेहनत व मनोबल बनाए रखें. विरोधियों पर अंकुश बढ़ाएं. नीति नियमों पर अमल बढ़ाएं. कार्य व्यापार में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक संबंधों को महत्व देंगे. कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे. बहकावे में न आएं. लोभ प्रलोभन से बचें. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएं. उधार न लें. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. अनुशासन बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक पक्ष सामान्य से सुधार पर बना रहेगा. पेशेवर परिणाम सकारात्मक होंगे. कार्यगति संतुलित रहेगी. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखेंगे. ठगों सें बचें. नेतृत्व पर ध्यान दें.

धन संपत्ति- लोभ लालच में अतार्किक निर्णय न लें. अवसर भुनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. विपक्ष से सजगता बढ़ाएंगे. अड़चन बनी रहेगी. जरूरी कार्य समय से करें. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. सेवाक्षेत्र पर जोर रहेगा.

प्रेम मैत्री- परिवार में सहजता रहेगी. संबंधों में स्पष्टता रखेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. भावनात्मक मामलों में सहज रहेंगे. मित्रों से भेंट होगी. रिश्ते प्रभावशाली बने रहेंगे. प्रेम में भरोसा बढ़ेगा. भेंट वार्ता में सजग रहेंगे. धूर्त लोगों से दूरी बनाकर चलेंगे. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य रखें. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. आस्था और अनुशासन रखें. नियम नीति पर जोर दें. मौसमी सावधानी बरतें.
शुभ अंक : 3 6 और 7

शुभ रंग : चंदन समान

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. श्रमदान करें. व्यवस्था संवारें.

