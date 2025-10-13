आज 13 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: बड़प्पन से काम लें, बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखें

मीन - व्यक्तिगत विषयों पर अधिक फोकस रहेगा. संकीर्ण सोच का त्याग करेंगे. भ्रम व बहकावे में न आएं. वित्तीय कार्योंं से जुड़ाव रखें. पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ेगी. वरिष्ठों से मेलजोल की भावना बढ़ेगी. आवश्यक वस्तु की खरीदी संभव है. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय - कार्यक्षेत्र में बड़ों का समर्थन रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. व्यवस्था को बल देंगे. साहस पराक्रम से जगह बनाए रखेंगे. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. पद प्रभाव व प्रतिष्ठा बल पाएंगे.

धन संपत्ति- लोगों से मधुर व्यवहार रखें. भावुकता में निर्णय लेने से बचें. आर्थिक विषय सामान्य रहेंगे. परंपरागत व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं. तेजी से ऊपर आने की सोच रखेंगे. सहजता बनाए रहें.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों से नजदीकी बढ़ाएंगे. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों से करीबी बनी रहेंगी. भ्रमण मनोरंजन में रुचि बनाए रखेंगे. निजी संबंध बेहतर बनेंगे. परिजनों से संवाद बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में उत्साह रहेगा. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद व अहंकार न दिखाएं. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा होगा. संबंधों का लाभ लें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : स्वर्ण समान

आज का उपाय : ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः मंत्र का जाप करें. देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----