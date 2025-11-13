आज 13 नवंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले ठगों से दूरी बनाकर आगे बढ़ें, कार्यक्षेत्र में समय देने का भाव रहेगा

मीन - श्रमशीलता बढ़ाए रखेंगे. मेहनत से सफलता की राह खुली रहेगी. महत्वपूर्ण मामलों में सतर्कता बनाए रखें. सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. विभिन्न मामलों में रुटीन बनाए रहेंगे. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. समय प्रबंधन पर जोर देंगे. प्रलोभन से बचें. बजट से चलेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. लापरवाही पर अंकुश रखेंगे. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन से चलें. ठगों से दूरी बनाकर आगे बढ़ें. खर्च पर अंकुश लगाएं. नियम पालन करें.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में समय देने का भाव रहेगा. पेशेवर चर्चा में संकोच बना रहेगा. लेनदेन में सजगता बढ़ी रहेगी. भ्रमपूर्ण बातों व प्रस्तावों में न आएं. उचित विचार बनाए रखें. पेशेवर सावधानी बनाए रखेंगे. करियर पर ध्यान देंगे.

धन संपत्ति- प्रतिभा प्रदर्शन में अनुकूलता बढ़ेगी. राजनीतिक जोड़तोड़ का शिकार हो सकते हैं. महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतरता बढ़ाएं. जिम्मेदारियों को पूरा करें. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बजट के अनुरूप खर्च बनाए रखें. वाणिज्यिक विषय रुटीन रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने से उतावली दिखाने से बचें. मित्र संबंधों में पूर्ववत स्थिति बनी रहेगी. रिश्तों को सम्मान देंगे. प्रियजनों की प्रत्येक बाता को ध्यान से सुनेंगे. संबंधों में मजबूती रहेगी. धैर्य से काम लेंगे. पहल करने से बचेंगे. अन्य की भावनाओं का सम्मान करें. वचन निभाएं. मित्रगण सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेतों के प्रति सजगता रखें. स्वास्थ्य के मामलों को अनदेखा न करें. मौसमी सावधानियां बरतें. उत्साह मनोबल बने रहेंगे. सबका आदर सम्मान करें.

शुभ अंक : 3 6 और 8

शुभ रंग : हल्का पीला

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीले फल व वस्तुएं दान व प्रयोग में लाएं. नियमपालन पर जोर रखें.

