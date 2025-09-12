scorecardresearch
 

आज 12 सितंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों का दिन जाएगा अच्छा, मित्रों का समर्थन मिलेगा

Aaj ka Meen Rashifal 12 September 2025, Pisces Horoscope Today: मधुर वाणी व्यवहार से सभी का दिल जीतेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेेंगे. कुटुम्ब के मामलों को बढ़ावा मिलेगा. पैतृक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. अतिथि आएंगे. धन संपत्ति कार्यों को गति देंगे.

pisces horoscope
मीन - कुल परिवार से जुड़ाव गहरा होगा. आकर्षक प्रस्तावों से मन प्रसन्न रहेगा. विविध प्रयास बेहतर बने रहेंगे. सबका साथ विश्वास पाएंगे. चर्चा संवाद में करीबी जन प्रभावित होंगे. प्रिय से भेंट होगी. रक्त संबंधियों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. मधुर वाणी व्यवहार से सभी का दिल जीतेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेेंगे. कुटुम्ब के मामलों को बढ़ावा मिलेगा. पैतृक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. अतिथि आएंगे. धन संपत्ति कार्यों को गति देंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कारोबारी चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे. कामकाज में सकारात्मक स्थिति बनाए रहेंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. विभिन्न क्षेत्रों में शुभता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- संग्रह संरक्षण में आगे बने रहेंेगे. बैंकिंग मामलों में वृद्धि होगी. प्रबंधन संवारेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परंपरागत व्यवसाय पर ध्यान देंगे. प्रस्तावों में वृद्धि होगी. बचत में रुचि बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- अपनों का विश्वास पाएंगे. परिजनों से प्रेम-स्नेह बढ़ेगा. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा. रक्त संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे.

स्वास्थय मनोबल- सूझबूझ बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य पर फोकस रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. मनोबल बढ़त पर रहेगा.

शुभ अंक: 3 6 और 9

शुभ रंग: हल्का पीला

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थाें व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. संवार बढ़ाएं.

