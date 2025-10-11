scorecardresearch
 

आज 11 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: आर्थिक गतिविधियों को गति देंगे, व्यवस्था बेहतर बनाएंगे

Aaj ka Meen Rashifal 11 October 2025, Pisces Horoscope Today: कारोबारी अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक गतिविधियों को गति देंगे. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. बड़ी सोच रखेंगे. नियम पालन रखेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा.

pisces horoscope
मीन - नए लोगों से संपर्क और संवाद बेहतर बनाए रहेंगे. घर परिवार में हर्ष उत्साह का वातावरण रहेगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धियां बल पाएंगी. खुशियां बढ़ेगी. भावनात्मक विषयों में सहजता रखेगे. जानकारी जुटाने पर जोर रहेगा. जनसंपर्क का लाभ मिलेगा. सामाजिकता पर जोर देंगे. साहसिक फैसले लेंगे. सहकारिता में रुचि बनाए रखेंगे. सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. आर्थिक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. करियर व्यापार में उचित जगह बनाएंगे. पेशेवर विषयों को प्राथमिकता बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- कारोबारी अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक गतिविधियों को गति देंगे. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. बड़ी सोच रखेंगे. नियम पालन रखेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा.

प्रेम मैत्री- बंधुजनों से भेंट होगी. प्रेम और विश्वास बल पाएंगे. मन के मामलों में शुभता रहेगी. भावनात्मक चर्चा प्रभावी रहेगी. स्वजनों की मदद रखेंगे. करीबियों के संग समय बिताएंगे. स्वजनों का आगमन रहेगा. अतिथि का सम्मान करेंगे. अपनों की बात को ध्यान से सुनेंगे. संबंधों पर फोकस रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान अच्छा रहेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. आलस्य त्यागें. प्रदर्शन संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 8

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : महाबली परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. संबंधित वस्तुओं को दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. समता बढ़ाएं.

