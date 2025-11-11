आज 11 नवंबर 2025 मीन राशिफल: लक्ष्य साधने पर जोर होगा, संबंधों का लाभ मिलेगा

मीन - शुभचिंतकों को साथ लेकर चलेंगे. उद्योग व्यापार में बढ़त बनाएंगे. नवीन गतिविधियों में रुचि रहेगी. प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. आवश्यक कार्योंं को गति देंगे. कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे.योग्यता से जगह बनाए रहेंगे. रचनात्मक प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. परंपरा संस्कारों को बल मिलेगा. बड़ों की आज्ञा का पालन करें. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. करीबियों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. लाभ के अवसर बनेंगे. महत्वपूर्ण विषयां में रुचि दिखाएंगे. संतान से शुभ सूचना मिल सकती है.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार इच्छित प्रदर्शन करेंगे. कामकाज पर फोकस रखेंगे. पेशेवर प्रशिक्षण में प्रयास बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. नवीन कार्य की शुरूआत कर सकते हैं. समकक्ष सहयोगी बने रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में तेजी से काम लेंगे. धनसंपत्ति के मामलों में पहल बढाएंगे. वरिष्ठों की बातों पर ध्यान देंगे. लोगों से सहज रहेंगे. आर्थिक नियंत्रण बढ़ाएंगे. लक्ष्य साधने पर जोर होगा. संबंधों का लाभ मिलेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों संग सुखकर समय बिताएंगे. मित्रों से नजदीकियां बढ़ेंगी. सभी का विश्वास जीतेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. प्रेम पक्ष बेहतर बना रहेगा. भावनात्मक प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे. साहस बनाए रखेंगे. भेंट होगी. खुशी बढ़ाएंगे. मन की कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रतिस्पर्धा रखेंगे. अवसर भुनाएंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी. सजगता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. रोग दोष दूर होंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : रामभक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लाल पीली वस्तुएं दान दें. शिक्षा पर ध्यान दें.

