आज 10 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: सौदेबाजी में अच्छा करेंगे, स्मार्ट वर्किग बढ़ाएंगे

Aaj ka Meen Rashifal 10 October 2025, Pisces Horoscope Today: संवाद में बेहतर करेंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे. आपसी मेलजोल पर जोर बनाए रखेंगे. सौदेबाजी में अच्छा करेंगे. स्मार्ट वर्किग बढ़ाएंगे.

मीन- चर्चा संवाद में अपेक्षा से अच्छी स्थिति रहेगी. असरदार बना रहेगा. आवश्यक मामलों में गति बनाए रखेंगे. रक्त संबंधियों का सहयोग मिलेगा. वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ेंगी. बंधुजनां से भेंट के अवसर बनेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. कार्य व्यापार बना रहेगा. संवाद में बेहतर करेंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे. आपसी मेलजोल पर जोर बनाए रखेंगे. सौदेबाजी में अच्छा करेंगे. स्मार्ट वर्किग बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- सबको साथ लेकर चलेंगे. पेशेवर संवाद में तेजी रहेगी. करियर संवार पाएगा. विविध प्रयासों में सफल होंगे. कार्य प्रदर्शन संवरेगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. वाणिज्यिक विषयों में पराक्रम बढ़ेगा.

धन संपत्ति- कार्यव्यवसाय का दायरा बड़ा होगा. बंधुओं के समर्थन से आगे बढ़ेंगे. उम्मीद से अधिक लाभ होगा. संबंधों में सुधार आएगा. सबको जोड़े रखेंगे. व्यापार में पहल करेंगे. सहयोग का भाव रहेगा. यात्रा संभव है.

प्रेम मैत्री- भेंट व संवाद में आगे रहेंगे.घर में आनंद का वातावरण रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. रिश्तों में प्रभावी रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- कामकाज में अनुकूलन रहेगा. विभिन्न उपलब्धियां बढ़ेंगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा.

शुभ अंक : 1 2 3 6 

शुभ रंग : दूधिया 

आज का उपाय : विवाहिताएं करक चतुर्थी का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी मां की पूजा करें. धार्मिक प्रयास बढ़ाएं. पहल रखें.

