scorecardresearch
 

Feedback

आज 10 नवंबर 2025 मीन राशिफल: वाणिज्यिक लाभ संवरेगा, अधिकारियों से काम निकालेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 10 November 2025, Pisces Horoscope Today: .अनुकूल वातावरण बना रहेगा.शै़क्षक गतिविधियां बढ़ेंगी.महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनेंगे.संस्कार परंपराओं में गति आएगी..प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन - आर्थिक कार्योंं में फोकस बनाए रखेंगे.चहुंओर सुधार संवार बना रहेगा.व्यक्तिगत प्रदर्शन बल पाएगा.सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.आवश्यक कार्योंं को तेजी दिखाएंगे.कारोबार में पहल करने का प्रयास होगा.उमंग उत्साह बनाए रहेंगे.आर्थिक मामलों में विश्वास बढ़ेगा.अनुकूल वातावरण बना रहेगा.शै़क्षक गतिविधियां बढ़ेंगी.महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनेंगे.संस्कार परंपराओं में गति आएगी.प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे.छात्र ज्यादा बेहतर करेंगे.कला कौशल संवरेंगे.

नौकरी व्यवसाय- नवीन प्रयासों को बढ़ावा देंगे.आधुनिकता पर जोर होगा.विविध प्रयास गति पाएंगे.कामकाज में निरंतरता रखेंगे.पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे.करियर व्यापार में लाभ बढ़ेगा.तकनीकी स्तर पर फोकस बढ़ेगा.


धन संपत्ति- वरिष्ठों की सलाह लाभप्रद होगी.अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा.मित्र व करीबी सहयोगी होंगे.स्मार्ट तरीकों को बढ़ाएंगे.वाणिज्यिक लाभ संवरेगा.अधिकारियों से काम निकालेंगे.अवसरों को भुनाने पर जोर बना रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

मीन: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, अपने समय का पूरा उपयोग करें  
घरेलु वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं, तेजी बनाए रखेंगे 
मीन: मित्रों से मदद मिलेगी, किसी से उलझने से बचें 
बड़प्पन से काम लेंगे, निजी सूचनाएं साझा करेंगे 
हितलाभ बढ़ेगा, विभिन्न कार्योंं को पूरा करेंगे 

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से मन की बात स्पष्टता से कह पाएंगे.भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी.प्रेम संबंध बेहतर रहेंगे.रिश्ते संवार लेंगे.परिवार में सुख सौख्य रहेगा.मित्र समर्थन देंगे.परिजनों से तालमेल बढ़ेगा.स्मरणीय पल बनेंगे.भावनाओं को बल मिलेगा.भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे.आकर्षण अनुभव करें.व्यक्तित्व सकारात्मक रहेगा.स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहेंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : आम्र के समान

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें.ओम् नमः शिवाय का जाप करें.बुद्धि से काम लें.सहज रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement