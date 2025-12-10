आज 10 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों की सेवाक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ेगी, सहज सावधानी बनाए रखेंगे

मीन - कला कौशल और तैयारी से कार्य व्यापार में नियमित गति बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रयास सहज रहेंगे. नीति नियम पर ध्यान दें. मेहनत से परिणाम संवरेंगे. चालाक लोगों की बातों में आने से बचें. अपरिचित से सहज दूरी बनाए रखें. सफलता का प्रतिशत मिश्रित रहेगा. उतावली न दिखाएं. चर्चा संवाद में संकोच बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में लापरवाही न दिखाएं. समय सीमा में कार्य करें. व्यक्तिगत संबंधों को भुनाएं. समय प्रबंधन के प्रयासों को बनाए रहें. पेशेवरों से करीबी बढ़ेगी. रिश्ते मजबूत रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विरोधी सक्रियता रखेंगे. पेशेवर दबाव अनुभव कर सकते हैं. स्पर्धा का भाव बनाए रखें. चर्चा संवाद में सहजता सजगता रहेगी. सहज सावधानी बनाए रखेंगे. करियर व्यवसाय में सूझबूझ से काम लें.

धन संपत्ति- लोन के प्रकरण गति लेंगे. सेवाक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतरता रहेगी. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बजट के अनुरूप खर्च बनाए रखें. रुटीन बनाए रहें. ठगों से बचें.

प्रेम मैत्री- अपनों की बातों को अनदेखा न करें. चर्चा में स्पष्टता लाएं. करीबियों के साथ वक्त बिताएं. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. मेलजोल में रुचि रखेंगे. रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी. गरिमा गोपनीयता पर जोर देंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में भरोसा जीतें. कमतरों की बातों को अनदेखा करें.

स्वास्थ्य मनोबल- दिखावे व लापरवाही में न आएं. साहस व मनोबल बढ़ाए रखें. भेंट संवाद पर फोकस बढ़ेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. मनोबल बढ़ाकर रखें.

शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. समयसीमा का ध्यान रखें.

