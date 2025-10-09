scorecardresearch
 

आज 9 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों को प्राप्त होगा धनधान्य, श्रेष्ठ कार्यों में रहेंगे आगे

Aaj ka Meen Rashifal 9 October 2025, Pisces Horoscope Today: वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी.

मीन - घर में हर्ष आनंद बढ़ेगा. साज संवार और भव्यता बनाए रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी . धनधान्य बढ़ेगा. संपत्ति के मामले सधेंगे. सकारात्मक संवाद पर जोर रहेगा. साज संवार पर बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. रक्त संबंधों में विश्वास बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिकयोजनाओं में प्रभावशाली बने रहेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. जिम्मेदारी और वचन निभाएंगे. विविध प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे.

धन संपत्ति- बैंंकंग के कार्य करेंगे. संग्रह संरक्षण में प्रभावी रहेंगे. आकर्षक प्रस्तावों में वृद्धि होगी. धनधान्य का बढ़ावा मिलेगा. परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. धन संपत्ति के कार्यों पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- सबका साथ बनाए रखेंगे. मन के मामले संवरेंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अतिथि का हरसंभव सम्मान करेंगे. सुख वैभव में वृदिध होगी. निजी संबंध बल पाएंगे.

स्वारथ्य मनोबल- फोकस बनाए रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.
शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. आदरभाव बढ़ाएं.

