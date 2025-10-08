scorecardresearch
 

आज 8 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले नवीन कार्यों की करेंगे शुरुआत, सुख करेंगे साझा

Aaj ka Meen Rashifal 8 October 2025, Pisces Horoscope Today: स्वजनों से शुभता एवं संपर्क संवाद बढ़ेगा. महतवपूर्ण मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. निजी संबंधों में सुधार आएगा. धनधान्य के विषयों में तेजी आएगी.

मीन - घर में भव्यता बढ़ाने पर जोर होगा. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. विविध कार्यों में तेजी रखेंगे. प्रियजनों से भेंट संभव है. शुभ समय का लाभ उठाएंगे. स्वजनों से शुभता एवं संपर्क संवाद बढ़ेगा. महतवपूर्ण मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. निजी संबंधों में सुधार आएगा. धनधान्य के विषयों में तेजी आएगी. बचत व बैंकिंग में रुचि रखेंगे. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. भेंटवार्ता सफल होगी. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में उत्साह दिखाएंगे. सबसे सामंजस्यता बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में बढ़त रहेगी. नवीन विषयों में उत्साहित रहेंगे. कारोबार में अपेक्षित वृद्धि होगी. वरिष्ठ जनों से भेंट होगी.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ पर बल रहेगा. कामकाजी लक्ष्यों को साधेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि बढ़ी रहेगी. लाभ और प्रभाव बढ़ेगा. नवीन कार्यों पर फोकस रहेगा. पैतृक पक्ष को आगे बढ़ाएंगे. भव्यता बढ़ेगी. करीबियों से उचित प्रस्ताव पाएंगे.

प्रेम मैत्री- सभी का मान-सम्मान बनाए रखेंगे. वचन पालन पर जोर होगा. स्वजनों को साथ लेकर चलेंगे. जिम्मेदारी का भाव रहेगा. रक्त संबंध संवारेंगे. करीबीजनों से मेलजोल के अवसर भुनाएंगे. प्रियजनों से संपर्क संवाद बढ़ेगा. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. सुख साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान प्रभावपूर्ण रहेगा. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. वार्ता में रुचि बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 3 8 और 9

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. साज संवार बढ़ाएं.

